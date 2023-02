Spousty kilometrů tras si můžete užít také v novém běžkařském areálu v Pasečné u Přední Výtoně. Tam je až půl metru sněhu. Je tu připraveno komplet všech 51 kilometrů na české i rakouské straně, čili po obou stranách hranice. Na české straně je to 25 kilometrů pro skate i klasiku. „Krásně říznutá stopa na klasiku pěkně drží,“ potvrdila Kamila Sušanková z penzionu Dobík. „Pro bruslení je někde přímo dálnice. Třeba na cvičné louce Reuterovy Paseky hned u nástupního místa je trasa široká osm metrů a dva pruhy pro klasický styl, někde, jako třeba v lesních úsecích kolem Svatého Tomáše je široká tak, jak nám dovolí terén a šířka rolby.“ Parkovat je možné před penzionem Dobík na Pasečné na velkém parkovišti, od kterého vedou upravené stopy. Když bude obsazené, další prostor k parkování najdou návštěvníci o kousek dál u kravína.

Zima je v plné síle, na sjezdovkách je metr, běžkaři mají stopy najeté

Na stopy se dostanete přímo z parkoviště, nastoupit na ně jde také z nástupního místa na Svatém Tomáši. Za parkovištěm na kopci u březového hájku je upraven i sáňkovací kopec pro neběžkaře, kde si můžete prohlédnout sochy v podobě uměleckých laviček.

Na Pasečné jsou kromě parkoviště a toalet k dispozici také půjčovna běžkařského vybavení i bobů pro bobování a restaurace s toaletami. Zapůjčení běžek je lepší si rezervovat dopředu.

Prohrnuté stopy v nejlepší kondici najdete také kolem Horní Plané. Připraveno je několik okruhů, a to okruh Hornoplánský, Hůrecký, Olšinský a Jelm – stadion.

Nově nabízí upravenou bílou stopu také rodinná farma Janova Ves na Malontsku. „Sehnali jsme stroj na úpravu stop a poprvé je protáhli,“ sdělila farmářka Kateřina Něničková. „Udělali jsme asi šestikilometrový okruh se čtyřmi stopami vedle sebe po loukách směrem k Vodnímu kameni, neboli Wassersteinu. Je to velký kámen s prohlubní zaplněnou vodou a vztahuje se k němu i pověst.“

Stopy jsou k dispozici veřejnosti a běžkaři mají u penzionu v Janově Vsi připravené i prohrnuté parkoviště. Něničkovi slibují, že o nynějška budou, jakmile napadne sníh, stopy upravovat každoročně. V současnosti v oblasti leží zhruba patnáct čísel sněhu.

Zamířit můžete i o kus dál do malebné krajiny kolem Pohoří Na Šumavě. Ani majitelé penzionu Baronův most nelenili a protáhli nádherné stopy pro běžkaře. „Stopa na Baroňáku a Pohoří připravena,“ hlásil Milan Románek. „Délka je 18 kilometrů. Nastoupit do stopy můžete přímo na Baroňáku od parkoviště nebo nad Pohořským rybníkem.“ Když si budete chtít oddechnout, restaurace Baronův most je o víkendu otevřena vždy od 12 hodin.