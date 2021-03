Ve firmách se rozjela příprava plošného testování na covid-19. Od středy začalo být povinné pro firmy s více než 250 pracovníky, od 5. března dojde i na podniky s 50 až 249 zaměstnanci. To proto, aby mohl průmysl navzdory pandemii dál fungovat.

Testování zaměstnanců. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Vedení firem tak v těchto dnech řeší nelehký úkol, nad kterým se vznáší řada otazníků. O pomoc se obracejí mimo jiné i na českokrumlovskou hospodářskou komoru (JHK). „Některé firmy už testy prováděly,“ říká ředitelka oblastní kanceláře JHK v Českém Krumlově Helena Nekolová. „Pro některé je to novinka a budou je teprve zavádět. Posílali jsme například firmám, jež jsou našimi členy, seznam, kde mohou samotestovací antigenní testy získat. Také by naši členové napříč Jihočeským krajem byli rádi za přítomnost nějakého zdravotníka, který by při testování asistoval. Nebo by raději volily PCR testy, jelikož ty samotestovací neberou jako dostatečně vypovídající. To je ale s ohledem na personální kapacitu nemocnic nereálné.“