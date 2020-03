Produkci podniků na Českokrumlovsku hrozba koronaviru zatím nijak negativně neovlivňuje, ale cesty do zahraničí podnikají jen ty nejnutnější.

Jihostroj Velešín informuje své zaměstnance například formou letáčků. | Foto: Redakce

Do Spojených států amerických zítra odlétá skupina pracovníků managementu velešínského Jihostroje. A podnik tuto plánovanou služební cestu nehodlá zrušit. „Kvůli hrozbě infekce omezujeme služební cesty i návštěvy Jihostroje na nejnutnější minimum, ale ano, naše výprava do USA odlétá,“ potvrdil včera provozní ředitel Jihostroje Hynek Walner. „Jsou to všichni zodpovědní lidé, zkušení cestovatelé a jsou samozřejmě poučeni, jak se chovat bezrizikově. Zároveň se budou řídit aktuálními pokyny organizátora akce, na niž jedou, a jenž pochopitelně preventivní opatření průběžně zavádí a informuje nás o nich. Po návratu pak pro ně budou platit opatření jako pro všechny lidi, vracející se ze zahraničí."