Lesy a rybníky města Českých Budějovic (LRMČB) zahájí výlovy koncem září. "Přírůstky budou slabší, jaro tam chybí, bylo abnormálně chladné," srovnává s minulými roky Pavel Oberreiter, vedoucí rybničního hospodářství. Obsádce na rybnících ale pomohlo, že v létě byl slušný odbyt. Sítě tedy mohly zredukovat počet šupináčů v nádržích a ti zbývající lépe narostli. Během podzimu průměrně sloví budějovičtí rybáři podle Pavla Oberreitera kolem 1500 metráků. Jak to bude přesně letos ukáží příští měsíce. I u LRMČB už se cena změnila v létě. "Velkoobchodní cena vzrostla už během roku, jestli se udrží ještě před Vánoci se uvidí. Na podzim se ukáže, kolik bude ryb v listopadu z výlovů," říká Pavel Oberreiter a dodává, že v maloobchodu aktuálně firma zdražení zatím neplánuje, případné rozhodnutí padne v listopadu.

S cenou pohnuli hlubočtí rybáři v červnu, kvůli inflaci a vyšším vstupům do výroby. Zdražení bylo první za poslední roky. Na sádkách nyní pro zájemce z řad veřejnosti vyjde kapr výběr nad 2,6 kilogramu na 85 korun za kilogram a 75 korun za kilogram stojí I. třída, tedy do 2,5 kilogramu. "Pravděpodobně budou platit i od 1. října pro prodej na rybnících a tady na sádkách," uvedl k cenám Vladimír Kaiser.

Podobná situace je v Rybářství Hluboká CZ. Slavnosti na hrázi nebudou, letos by vycházely na rybník Bezdrev. Podle ředitele společnosti Vladimíra Kaisera zůstane jen stánek s přímým prodejem zájemcům, ale zákazníci budou muset dodržet povinné rozestupy. Výlovy u hlubockých rybářů začnou v říjnu. "Končíme poslední týden v listopadu," říká Vladimír Kaiser a upozorňuje, že na čtyřech velkých akcích se chystá prodej na místě a čeká se, že na zatažení sítí se přijde podívat veřejnost, i když nebude doprovodný program. Jedná se o zmíněný Bezdrev u Hluboké and Vltavou a Blatec, Vlhlavský a Oblánov na Dívčicku, všechno vodní plochy nad sto hektarů.

Firma bude zřejmě po letech zvyšovat cenu. "Neúměrně vzrostly náklady na krmení," poukazuje na téměř třetinové zdražení Lubomír Zvonař a připojuje, že nahoru šly také energie nebo nafta a další vstupy. Jaká bude konkrétní cena, to firma ještě neví. "Ještě jsme o tom nediskutovali. Tři roky jsme nezdražovali," připomněl Lubomír Zvonař a dodal, že cenový vývoj se zlomil na jaře. Vloni na podzim bylo ryby více, než jaký byl odbyt. Letos se situace postupně zlepšila. Teď je o šupináče zájem.

Hlavní výlovy plánují Novohradští v listopadu, podzimní sezonu začnou v říjnu na menších rybnících. A jaké čekají výsledky? "Vody bylo dostatek, ale bylo chladnější jaro, pak přišly výkyvy počasí, to těm rybám neprospívá," říká Lubomír Zvonař a dodává, že přírůstky jsou o 10 - 15 dkg slabší, než by mohl být, ale celkově jde podle ředitele Rybářství Nové Hrady o průměrný rok.

Například Rybářství Nové Hrady bude letos lovit Žár, kde se v poslední době pořádal při výlovu i doprovodný program. Podle ředitele Lubomíra Zvonaře ale letos firma doprovodnou akci nechystá. "Muselo by se hlídat, jestli tam není víc než dva tisíce lidí. Měli jsme jednání a rozhodli jsme se, že od slavnostních akcí letos upustíme. Na Žáru tolik lidí nebývá, museli bychom tam ale mít nějakou bránu, kontrolovat, kdo je očkovaný… Na to nemáme kapacitu," vysvětluje Lubomír Zvonař s tím, že na hrázi bude jen stánek pro přímý prodej ryb.

