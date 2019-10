V úterý odpoledne se její dveře opět otevřely všem účastníkům podzimní slavnosti, tentokrát s jablíčkovou tématikou.

Žáci, ale i někteří učitelé, přinesli do školy jablíčka ze zahrádek, aby se společně utkali o nejchutnější a nejkrásnější jablíčko.

Do soutěže se přihlásilo sedmnáct různých druhů jablek, konkurence tedy byla veliká.

Vyhlášení vítězů se ujal pan učitel Císař . První místo získal Tomáš Ertl (2.B) se svou „Vánoční ozdobou“, která dostala 71 bodů. Druhé místo náleželo Danu Marchalovi (4.B) s „Panovnickými a Netřebickými jablíčky“ a třetí místo obsadila Agátka Šilarová (5.A) s „Mňamózní pochoutkou“.

"Návštěvníci slavnosti mohli i letos ochutnat buchty od maminek, babiček nebo přímo od našich žáků," říká učitelka Petra Šauflerová. "V přízemí prvního stupně zavoněl i punč a pro řidiče a malé návštěvníky byl připraven čaj. Učebny prvních tříd se proměnily v podzimní dílničky. U paní učitelky Tvarohové vznikaly krásné halloweenské věnce s netopýry, květiny a dekorace z listí jste si mohli vyrobit u paní učitelky Gazdové. Plno bylo také u paní učitelky Musilové, kde se z jablek během chvilky stávali skřítci Podzimníčci. U paní učitelky Šimkové si děti mohly vyrobit obrázek sovičky z listí. A u paní učitelek Preuslerové, Malé a Neubauerové si děti domů odnesly podzimní deštník."

Jaká by to byla zahradní slavnost bez pořádných soutěží. Ti, kteří si chtěli zasportovat a zasoutěžit, dostali na startu lísteček a za každé absolvování stanoviště razítko. Pod vysokým smrkem si mohli vyzkoušet svoji mušku a přesnost hodu při házení kaštanů na cíl a kuliček do obručí. Kousek dál se odehrávaly závody v pytlích a všichni bez rozdílu věku si mohli vyzkoušet mrštnost v člunkovém běhu kolem brambor. Komu ze sportování vyhládlo, mohl si na ohništi opéct špekáček. A že jich bylo.

"Podzimní Jablíčkování se opět vyvedlo a my bychom rádi všem, kteří se zahradní slavnosti zúčastnili, připravovali ji nebo na ní pomáhali, poděkovali," ocenila Petra Šauflerová.