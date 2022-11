Vánoční trh na náměstí Svornosti, Mikulášská nadílka, Ježíškova pošta, andělský průvod městem, adventní a vánoční koncerty, betlémy, vánoční pohádky a mnoho dalšího z programu osloví malé i velké. Kouzelným završením předvánočního období je pak Živý Betlém – ztvárnění biblického příběhu za působivého hudebního doprovodu.

Druhý adventní víkend v Krumlově se ponese v duchu Mikulášské nadílky. Mikuláš, andělé a čerti na náměstí Svornosti v neděli dorazí v 17 hodin. A kdo se nebojí, ať si nenechá ujít pekelný průvod v podání Dragon Krampus. Vyjde kolem 18. hodiny z Široké ulice směrem na náměstí Svornosti.

Ale ještě předtím se dnes kromě vánočního trhu můžete vydat na Pohádkovou sobotu do českokrumlovských klášterů. Po celý den od 10 do 18 hodin se mohou rodiny s dětmi zapojit do Andělského tvoření. To se vnitřní prostory interaktivní expozice promění v unikátní tvůrčí prostor plný kreativních dílen. Tam si můžete vyrobit ozdoby na stromeček, vánoční dekorace a atraktivní dárky. Připravena je i výroba kostýmových doplňků do chystaného andělského průvodu před třetí adventní nedělí. Interaktivní expozici si samozřejmě také můžete projít a prohlédnout. Vstup je sto korun.

Pohádkový dvůr nabídne otevřené řemeslné dílny. Kdokoliv si v nich může prohlédnout nebo vyzkoušet práci brašnáře, kováře, hrnčíře, včelaře, sklářky a valchářky. Můžete si tu vyrobit vlastní nebo zakoupit již hotový výrobek od řemeslníků, dát si tu něco na zub a zahřát se teplým nápojem. A od 17 a 19 hodin se zájemci mohou vydat do hloubi klášterů na adventní komentované prohlídky za svitu svící. „Toto vše bude v klášterech každou adventní sobotu,“ doplnil Ivo Janoušek, kurátor expozic Klášterů Český Krumlov. „K tomu navíc je ke zhlédnutí nová výstava ilustrací Cesta za hvězdami a poslední adventní sobotu budeme mít na Klášterním dvoře Pastýřský zvěřinec,“ lákal.

A tuto adventní sobotu v Rajském dvoře připraví Michaela Fürstová & Pavlína Bigasová netradiční zimní menu. To znamená horké zimní nápoje napárované k netradičnímu zimnímu menu i celodenní nabídku slaných a sladkých chodů.

Náměstí se v neděli odpoledne stane dějištěm příchodu a příjezdu důležitých bytostí. Od 15 hodin začne úřadovat Ježíškův poštovní úřad u Zlatého Anděla. Přijímá dopisy dětí, které Bílá paní doručí Ježíškovi. Poštovní schránka pro dopisy dětí je k dispozici na Klášterním dvoře od soboty 26. 11. do pátku 9. 12. Bílá paní si pro poštu Ježíškovi přijede v 16.30 hodin.

Svatý Mikuláš s anděly a čerty se objeví v 17 hodin, kdy začne Mikulášská nadílka. Provázet jí bude Petr Kronika, hrát bude folková skupina Rybníkáři. Na 18. hodinu je ohlášen Pekelný průvod městem skupiny Dragon Krampus. Zhruba v 18.30 hodin se pekelný průvod vydá z Široké ulice na náměstí Svornosti. Kdo se nebojí, ten si tu podívanou rozhodně nemůže nechat ujít.

Ve město andělů se Český Krumlov promění v pátek 9. 12. Všichni s kostýmem jsou zváni do Andělského průvodu, který proletí městem od Klášterního dvora přes ulice Latrán, Radniční, náměstí Svornosti až na schody před kostelem sv. Víta. Slet andělů doprovodí Jiří Strach, režisér filmů Anděl Páně, se kterým se všichni andělé na závěr společně vyfotí.

Živý betlém bude možné vidět v předvečer Štědrého dne ve dvou časech od 16.15 a 18.30 hodin na II. zámeckém nádvoří. Milovníci betlémů si od 27. 11. po dobu trvání vánočního trhu mohou prohlédnout netradičně pojatý betlém na náměstí Svornosti, který vyrobili studenti a učitelé Střední umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České, a od Božího hodu 25. 12. až do Hromnic 2. 2. 2023 také historický betlém v kostele sv. Víta.

Vánoční tvoření nabídne i Městská knihovna spolu s malým vánočním jarmarkem, na kterém bude možné zakoupit drobné výrobky nekomerčních tvůrců a chráněných dílen. Jarmark výrobků dětí z výtvarných kroužků nabídne Dům dětí a mládeže, který si mimo jiné připravil také čertovský rej na sv. Mikuláše, vánoční autodráhu a spoustu vystoupení hudebních, tanečních i sportovních kroužků.

V Museum Fotoateliér Seidel si tradičně připravili vánoční focení, kde můžete pořídit například PF pro svou rodinu, přátele a známé. Rodiče své ratolesti mohou vzít na pohádku každou adventní neděli do Městského divadla. Na vánoční výstavu a svůj program zve také Regionální muzeum.

Český Krumlov o Vánocích nezapomíná ani na zvířátka. V pátek 16. 12. zve útulek na Psí Vánoce od 13 do 18 hodin spolu s prohlídkou a ochutnávkou vánočního punče a cukroví. Štědrý den dopoledne patří Medvědím Vánocům na I. a II. zámeckém nádvoří, kam mohou lidé nosit až do 13 hodin zdravé dobroty pro krumlovské medvědy.

Žádný milovník koled a vánočních písní by neměl zmeškat adventní a vánoční koncerty. Těch bude v Českém Krumlově opravdu plno. Vybírat mohou z koncertů Základní umělecké školy, sborů Bellarie, Perchty, skupiny Lakomé Barky, Krumlovského komorního orchestru a spoustu dalších krumlovských i jiných souborů a kapel. Koncertovat se bude například na Kvítkově dvoře, v Jezuitském sále hotelu Růže, Egon Schiele Art Centru nebo v Synagoze. Rybova Česká mše vánoční zazní 21. 12. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně a 26. 12. v českokrumlovském kostele sv. Víta v podání pěveckého sboru Perchta a Krumlovského komorního orchestru.