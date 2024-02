„Po odsunutí německých obyvatel v roce 1945 se do Rožmitálu přistěhovali obyvatelé z různých koutů československé republiky, kteří s sebou do této malebné před šumavské obce přinesli také kulturu a tradice,“ přiblížil pro Deník. „Na začátku 60. let se tam pořádal tradiční růžičkový masopust. Naposledy to bylo v roce 1964 na popud několika obyvatel obce.“

Vzpomínky na tuto krásnou tradici, která tehdy na čas skončila, se ale času vymazat nepodařilo. „Při sběru informací o historii obce s obyvateli, kteří se zde narodili nebo je sem v zavinovačce v roce 1945 a později přinesli jejich rodiče, jsem vycítil přání tuto tradici znovu obnovit. Proto jsem ve spolupráci s Masopustním sdružením Dolní Dvořiště masopust v Rožmitále opět po 44 letech vzkřísil.“