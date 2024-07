Služba poskytne prostřednictvím komunikační platformy dostupnější zdravotní služby. „Ukazuje se, že v České republice je kvůli nedostatku lékařů čím dál složitější udržet pohotovostní služby. My jsme připravili projekt, který tuto situaci může pomoci řešit. V této chvíli budou Jihočeši, jediní z celé České republiky, kteří budou mít možnost využívat služeb online pohotovosti. Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu úplně zdarma,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba, podle něhož by lékaři prostřednictvím videohovorů mohli poskytnout základní diagnózu pacientům, kteří by nemuseli k ošetření cestovat a vyhnuli by se dlouhému čekání v ordinacích.

Dodavatel, kterého Jihočeský kraj vybral v zadávacím řízení, bude poskytovat nejen softwarové řešení, ale i zajištění lékařů, kteří budou dospělým i rodičům dětských pacientů k dispozici. Garance kvality a odbornosti je zajištěna lékaři v oborech praktický lékař a v případě dětí poskytuje služby praktický lékař pro děti a dorost. Služba je poskytována obyvatelům s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji zdarma, a to v nepřetržitém provozu 24 hodin 7 dní v týdnu.

close info Zdroj: Jihočeský kraj zoom_in Jihočeská pohotovost začne fungovat od 1. srpna.

Lékařské konzultace budou možné po registraci od 1. srpna 2024 na webových stránkách www.jihoceskapohotovost.cz, k využití služby je třeba počítač či chytrý telefon. Spojení s lékařem je k dispozici do 30 minut od zadání požadavku a probíhá formou chatu či videohovoru. „Online jihočeská pohotovost neslouží k poskytování neodkladné či akutní péče, ale může fungovat jako alternativní kontakt mezi pacientem a lékařem. Prostřednictvím moderních telekomunikačních technologií lze posoudit a navrhnout pacientovi vhodný individuální léčebný postup a zároveň vystavit eRecept,“ uvedla Ivana Turková, vedoucí odboru zdravotnictví.

Smyslem konceptu online jihočeské pohotovosti je tedy zvýšit časovou i místní dostupnost zdravotnictví, šetřit čas pacienta a snížit zátěž lékařských pohotovostních služeb a urgentních příjmů v případech, které nevyžadují fyzický kontakt lékaře s pacientem, vyřešit nekomplikované zdravotní obtíže pacienta na dálku, poskytnout informace a lékařskou konzultaci včetně možnosti vystavení eReceptu, a to vše bez fyzické návštěvy ordinace.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Ilustrační foto. Digitalizace zdravotnictví je příležitostí, jak velmi zefektivnit celé zdravotnictví včetně pozitivních dopadů do ekonomiky. „V jihočeském zdravotnictví podporujeme rozvoj digitalizace a výměny zdravotnických záznamů pacienta mezi zdravotnickými zařízeními. Telemedicína díky moderním přístupům zjednoduší a zefektivní přístup k lékařské péči. Možnost poskytování vybraných zdravotních služeb online tak, aby pacient nemusel nikam cestovat, nikde čekat a během několika minut vyřešil svůj zdravotní problém, znal diagnózu a obdržel eRecept, je to, co od online jihočeské pohotovosti očekáváme,“ uvedl hejtman Kuba.

Zdroj: TZ Jihočeského kraje