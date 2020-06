Stejně jako všem ostatním, i velké restauraci pivovaru Krumlov v centru Českého Krumlova zasadilo nucené uzavření kvůli pandemii pořádnou ránu.

„Zákaz provozu byl pěkný šok,“ pokyvuje hlavou jednatel pivovarské restaurace a pivovarské prodejny Jiří Shrbený. „Půlku z nakoupených zásob jsme vyhodili, půlku jsme si rozebrali. Zvažovali jsme otevření výdejního okénka i rozvozy jídel. Jenomže my jsme tady bokem, pro návštěvníky ne úplně na ráně a hlavně jsme velký provoz. Kuchyni s potřebnou technologií máme velikou. Otevřené okénko by nás asi nevytrhlo, protože restaurace je stavěná na velké počty lidí. Nastartování kuchyně stojí peníze a my bychom neměli objem zakázek takový, aby se to vyplatilo.“

Kvůli velké rozlehlosti restaurace a kuchyně bývá zimní provoz více méně minusový, což pak vynahrazuje hlavní turistická sezona. Proplácet zaměstnance v době koronavirové pauzy tedy podnik nemohl. „Držet si a platit zaměstnance bychom nezvládli,“ přitakal Jiří Shrbený. „Ti se museli obrátit na úřad práce. Teď je ale zase všechny bereme zpět.“

Nucenou přestávku využili k údržbě a úklidu. „Nemohli jsme ji využít úplně tak, jak bych si představoval,“ říká Jiří Shrbený. „Nemohl jsem do zvelebení investovat. Takže jsme se věnovali běžné údržbě, úklidu a podobně. A jednou týdně jsem chodil zkontrolovat, jestli je vše v pořádku a na svém místě.“

Nyní restaurace pomalu otvírá. V provozu je pivovarská prodejna s terasou, restaurace zatím jen velmi omezeně o víkendu. „Pomaličku otvíráme. Nyní o víkendu se zdálo, že v Krumlově bylo docela dost návštěvníků, ale to je relativní. Pořád jich není tolik, kolik bychom potřebovali. Zájezdy nejsou a asi ani hned tak nebudou. Jak vše bude dál, nevíme. Vše záleží na bezpečnostních opatřeních, na tom, jak se uvolní hranice. Ta prodleva tu samozřejmě bude. Myslím, že do konce roku se to do starých kolejí nevrátí. A rezerva, co máme, už se hodně tenčí.“

Ani do pořádání akcí s muzikou se podnik nehrne. „Nemá cenu to tlačit a hrotit, protože nastavená hygienická opatření se musí dodržovat, a to by mohl být problém. Zatím vyčkáváme. Vyhlídky tedy veselé nejsou, ale dobře je snášíme – zatím,“ poznamenal s úsměvem Jiří Shrbený. „Zkusíme, jestli dosáhneme na nějakou pomoc od státu. Teď je to postavené na české klientele, která jezdí hlavně o víkendech. Přes týden nula.“ Tak návštěvníci, nezapomeňte, že je v Českém Krumlově u pivovaru také restaurace s prodejnou!