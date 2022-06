Přes dva roky čekání se však vyplatilo. Čechomor si pro své návštěvníky přichystal hned několik novinek. Na úvod tak zařadili zcela novou skladbu Kandráčomor, jejíž název symbolicky vystihuje spojení kapely Čechomor a Kandráčovců. Ačkoli hudební novinka vyšla jen před 6 dny, nic nebránilo návštěvníkům se ihned zapojit. Pivovarskou zahradou se pak hromadně neslo: „Pojďte všichni, zazpívejte s náma, budeme si zpívat do bílého rána.“ Svižná novinka nenechala nikoho chladným a navzdory podmáčenému podloží bylo možné vidět stovky tančících lidí, bez ohledu na promáčené oděvy a obutí. „Zpívejte a hrajte, veselte se s náma, my budeme blbnout do samýho rána,“ vyzýval pak Čechomor s Kandráčovcama své publikum. To ale nebylo potřeba, protože publikum už rozparádila místní kapela Chlapi v sobě, či Voxel se svými pozitivně laděnými songy.

Ve světové premiéře přinesl Čechomor a Kandráčovci píseň Branisko. Pomalý song se dočkal odezvy od diváků v podobě stovky drobných světýlek mobilních telefonů. Velmi vřelé přijetí ze stran návštěvníků směřovalo k jediné zástupkyni něžného pohlaví, jihočeské rodačce Martině Pártlové. Ta excelovala v komornější verzi nejznámější písně Proměny či divoké skladbě Gorale. Jako zázrakem se po zbytek večera déšť Krumlovu vyhnul.

Lada Sojková