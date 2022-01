Ve čtvrtek přibylo 357 nových případů a v tomto týdnu tak je za první čtyři dny o sto padesát případů více než v týdnu minulém. Mezi pěti ve čtvrtek hlášenými úmrtími je i jeden pacient ve věkové skupině 45 až 54 let.

Jihočeský kraj měl ke čtvrtku týdenní incidenci, tedy počet případů na sto tisíc obyvatel kraje za posledních sedm dnů, 337 případů na sto tisíc obyvatel (den předtím bylo incidenční číslo 330 na sto tisíc), celorepublikový průměr byl ke čtvrtku 380 případů na sto tisíc obyvatel (den předtím 368). Momentálně má Jihočeský kraj mezi 14 kraji šestou nejnižší incidenci. V tomto týdnu za čtyři pracovní dny přibylo celkem 1 622 nových případů, tedy průměrně 406 za den.

Nejvíce případů je v současnosti na Českobudějovicku, a to 1734. Nejméně na Krumlovsku (595).

Na výstavišti vznikne testovací místo

Příprava na příchod varianty omikron byla hlavním tématem zasedání Krizového štábu Jihočeského kraje, které se konalo v týdnu. „Jsme na tom v tuto chvíli lépe než ostatní kraje, ale musíme si především říct, co se bude dít dál s blížícím se omikronem,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a dodal, že v některých krajích republiky už varianta omikron tvoří 60 až 70 procent nakažených. Zásadních bude následujících 30 dnů.

„Tempo nástupu omikronu ve Velké Británii nebo ve Francii je ohromující. A není důvod se domnívat, že to u nás bude jinak. Nová varianta napadne razantně a velice rychle velkou část populace a my se musíme připravit na to, jak bude fungovat kritická infrastruktura. Doporučuji všem institucím a firmám, ale také starostkám a starostům, aby si krizový model připravili. Bavíme se i o zkrácení izolace či karantény tak, aby se život v zemi nezastavil. To se bude muset ovšem řešit na úrovni vlády,“ dodal hejtman s tím, že pro Jihočechy budou důležité dvě věci: ochranné pomůcky a očkování.

Kraj představí navýšený systém testování tak, aby každá okresní nemocnice byla schopna testovat 1500 až 2000 lidí denně. V Budějovicích vznikne další testovací místo na výstavišti v pavilonu T2. Krizový štáb schválil uvolnění 9 000 kusů respirátorů FFP 1 z krajských hmotných rezerv pro potřeby škol a školských zařízeních zřizovaných krajem.