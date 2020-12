Od středy však platí na trzích kromě čtyřmetrových rozestupů mezi stánky nutnost dezinfekcí u každého prodejního místa, zákaz stolů a míst k sezení, zákaz prodeje alkoholu a zákaz stravovacích služeb.

Poslední bod však není tak jednoznačný. Ve středu se totiž podle jednoho z pořadatelů trhů Jiřího Krčmáře řešil ve zmíněné Žižkárně. „Odnášení jídla s sebou a přítomnost hlídací služby, která dává pozor, aby nikdo nejedl na místě, nestačila,“ nechápe Jiří Krčmář. „Problém byly i balené vafle,“ tvrdí a dodává, že na výzvu policie se stánek musel sbalit.

Jak to má být: Na trzích se musí zajistit odstupy mezi stánky nejméně 4 m, umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa se zakazuje provozovat stravovací služby, tedy prodávat hotové jídlo na táccích k okamžité konzumaci, pečivo a jiné musí být balené, a prodávat alkoholické nápoje stoly a místa k sezení jsou zakázané.

Mluvčí strážníků Věra Školková vysvětluje, že trhy by měly být bez hotových jídel, aby je tam návštěvníci nekonzumovali. Potvrzuje výjezd strážníků na anonymní oznámení o provozování stravovacích služeb na trzích v rozporu s krizovým opatřením. „Prodejce na místě vyzvali k ukončení prodeje stravovacích služeb,“ líčí. Po domluvě se stánek s rychlým občerstvením, jako byly klobásy, sbalil. „ Žádné další porušení krizového zákona při opětovné kontrole strážníci nezjistili,“ říká.

Podle Dagmar Smitkové z krajské hygienické stanice, která má na starosti hygienu výživy, nelze na trzích ze stánku prodávat hotová jídla k okamžité konzumaci. Pekařské zboží, sladkosti aj. musí být zabaleny. „To aby si ho lidé odnesli,“ vysvětluje. Na tácku nestačí, ten ke konzumaci na místě vybízí. Zda má být obal na jídlo papírový, či igelitový, není stanoveno. Důležitá je dále rouška a absence stolků, kde by se kupili lidé. „Při konzumaci nemusí být rouška. Jídlo tak často bývalo zastírací manévr, aby ji nemusela skupinka lidí mít,“ přibližuje častý problém Dagmar Smitková.

Zákaz provozu stravovacích služeb a prodeje alkoholu znesnadňuje vánoční trhy v Jihočeském kraji.

Provozovatelé českobudějovického prostoru Žižkárna, kde se konají trhy ve středu, v pátek a o víkendu, připravují upozornění o zákazu konzumace jídla na místě. Jan Mádl za Žižkárnu k formulaci nařízení říká: „Každý si to bohužel vykládá trochu jinak.“ Jeho kolega Jiří Krčmář ujišťuje: „Chceme se vyhnout pokutám.“

O víkendu 12. a 13. prosince se budou konat tradiční vánoční trhy u děkanského kostela v Písku. Zcela zrušený je zde prodej jídla a pití k okamžité konzumaci Kapacitu stánků pořadatelé snížili na polovinu, aby mezi nimi byly čtyřmetrové rozestupy.

Dlouho otevřeno neměly stánky s občerstvením na adventním trhu v Českém Krumlově. Těch pár obchodníků, co stánky s punči a jiným občerstvením zprovoznilo, nyní prakticky nemá co prodávat. „Zůstaly tedy otevřené jen stánky s výrobky a suvenýry,“ říká předseda pořádajícího Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov Martin Lobík. „Jsme z toho smutní. Už to necháváme osudu a na prodejcích, kdo na trhu vydrží. Samozřejmě pravidla dodržují. Co se týká gastro, tak ti mohou zájemcům prodat tak Tatranku nebo petku s colou, a to je z hlediska ekonomiky o ničem.“ Občerstvení na trhu je možné prodávat jenom v obalu, což pochopitelně ztrácí význam. „Na druhou stranu výdejní okénka restaurací mají jiný režim, zatímco trhy jsou kupodivu něco jiného,“ poukazuje na paradox v opatřeních Martin Lobík. „To je zkrátka ´banánová republika´.“

Ředitel vltavotýnského Městského centra kultury a vzdělávání David Slepička vysvětlil, jak budou dále pokračovat pravidelné nedělní adventní trhy v Týně nad Vltavou. „K jídlu ani k pití nebude na místě vůbec nic, jinak to nepůjde,“ informoval. Maloobchodní zboží jako třeba oříšky v uzavřených obalech však ve stáncích nakoupíte. „Nebudeme bránit ani pánovi s medovinou v lahvích nebo prodejci lahví s vínem,“ dodává David Slepička.