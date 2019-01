Polečnice bagry asi už neuvidí

Český Krumlov - Ani po čtyřech letech dohadů a soudů ohledně mostku na Chvalšinské není příliš jasno.

Obrovské balvany by měly sloužit ke zpevnění základů. Hotovo by mělo být do prázdnin. | Foto: DENÍK/Zdeněk Zajíček

Co zbývá dokončit v rámci prací na protipovodňových opatřeních v historickém centru Českého Krumlova? Takřka rok a čtvrt po zahájení je většina bagrování koryta řeky, vyzdívání břehů a stavby staronového ostrova za Lazebnickým mostem hotova. Podstatnou část stavby už Povodí Vltavy předalo do užívání. A jak už Deník informoval (9. června 2010), v současné době se projektuje nový jez v místech pod Plášťovým mostem. „Zbývá také nákup nebo instalace mobilních protipovodňových zábran a úpravy na kanalizaci,“ doplnil Zdeněk Zídek, ředitel Povodí Vltavy, závodu Horní Vltava. Tyto investice už by mohlo, ale také nemuselo hradit město. Záležet bude pravděpodobně na tom, co budou obsahovat další programy protipovodňových opatření, které se nyní připravují. V každém případě, zatímco takřka devadesátimilionové úpravy Vltavy hradilo Povodí Vltavy z ministerských peněz, českokrumlovští zastupitelé uvažují o tom, že ani v budoucích letech nebudou přidávat peníze z městské kasy. „Zastupitelstvo schválilo už v listopadu 2007, že po dokončení protipovodňových opatření na Vltavě do svého majetku město bezplatně převezme mobilní protipovodňové zátarasy,“ řekla mluvčí českokrumlovské radnice Jitka Augustinová. V tuto chvíli město podle mluvčí zatím žádné mobilní zátarasy nevlastní a ani nákup nebo instalaci takových zařízení či jejich uskladnění neřeší. Polečnice asi uplave Původní plány hovořily také o tom, že po skončení prací na Vltavě se technika přesune na Polečnici. Ale ani prakticky čtyři roky poté, co byl mostek na Chvalšinské prohlášen za kulturní památku, se věci nepohnuly jinam. „Černého Petra v tuto chvíli drží Ministerstvo kultury, které nyní musí změnit statut mostku,“ nastínil Zdeněk Zídek. Vzhledem k současnému střídání ministrů se žádný termín ani posun událostí odhadnout nedá. Navíc po nedávných povodních na Moravě bude o peníze na protipovodňová opatření žádat daleko více obcí a měst než dosud. Dá se tedy předpokládat, že lidé žijící poblíž Polečnice se budou muset velké vody obávat i v budoucnu.

Autor: Zdeněk Zajíček