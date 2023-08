Meteorologové varují před povodní. V Krumlově by se v noci mohla vylít Polečnice

V noci z pondělí na úterý má na Krumlovsku vydatně pršet a podle předpovědi, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, se může velmi nebezpečně zvednout hladina Polečnice. Podle aktuální předpovědi přesáhne třetí povodňový stupeň a město Český Krumlov varovalo občany, aby z dosahu případné povodně odklidili vše, co by mohla voda poškodit. Kulminovat by měla kolem 5. hodiny ranní.

Zatím poslední povodeň na Polečnici přišla v noci ze středy 29. června 2022 na čtvrtek. V noci dosáhla 3. SPA, zaplavila tenisové kurty a penzion, okolí gymnázia vč. nového fotbalového hřiště, cykloprodejnu nebo bus-stop pod zámkem. | Video: Božetěch Vácha