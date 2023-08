Meteorologové varují před povodní. Déšť může v Krumlově vylít ze břehů Polečnici

V noci z pondělí na úterý má na Krumlovsku vydatně pršet a podle předpovědi, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, se může zvednout hladina Polečnice. Hladina se může dostat až do blízkosti třetího povodňového stupně a město Český Krumlov varovalo občany, aby z dosahu případné povodně odklidili vše, co by mohla voda poškodit.

Povodeň na Polečnici a Vltavě v červnu 2013. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová