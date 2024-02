Kulajda, gulášovka, indická z červené čočky, japonský ramen nebo mexická fazolačka. I letos provoní centrální náměstí v Českém Krumlově vůně mnoha druhů polévek, které pomáhají. Mistři kuchaři z podniků z Krumlova a okolí je vaří zdarma. A letos se do příprav zapojí i dvě základní školy: krumlovská Linecká a Větřní.

Polévka, která pomáhá. Čtvrtý ročník akce bude na náměstí v Českém Krumlově 26. února. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Polévky, které si budou moci vychutnat také vegetariáni, vegani nebo lidé s alergiemi na lepek nebo laktózu, připravují všichni kuchaři bez nároku na finanční odměnu. „K našim nadšeným dobrovolníkům a zaměstnancům se letos přidaly restaurace Egon Café, Drunken Coffee, Food & Wine Bar KLiKA, Pivnice Na Hrázi, Konibar Kájov, Hotel U Matěje z Černice a MOLO Restaurant,“ vyjmenovává Tomáš Zunt, ředitel neziskové organizace ICOS Český Krumlov, která akci pořádá. „Dvě polévky uvaří také žáci základních škol. Druháci ze ZŠ Linecká chystají bramboračku a žáci ze ZŠ Větřní moravskou zelnici.“

Akce Polévka, která pomáhá, se letos koná v pondělí 26. února. Prodej na náměstí je od 11 do 16 hodin nebo do vyprodání zásob. Objednávky domů nebo do práce od 12. do 23. února na webu ICOSu ZDE. https://form.simpleshop.cz/0MXlQ/

„Rozhodně doporučujeme dorazit včas, loni byla už kolem jedné hodiny polovina polévek vyprodaná a ve tři už jsme neměli ani porci. Není divu, polévky byly vynikající,“ doplnila organizátorka akce Květa Škrabalová z ICOSu. „Pokud nemáte možnost přijít na náměstí osobně, můžete si polévku objednat domů nebo do práce. Objednávky budeme přijímat od 12. do 23. února přes online formulář, který naleznete na icos.krumlov.cz.“

Výtěžek z prodeje polévek putuje na podporu činnosti dobrovolníků z krumlovského Dobrovolnického centra. „Našich více než sedmdesát dobrovolníků pomáhá doplňovat přímou profesionální pomoc, například v nemocnici, domovech pro seniory nebo u znevýhodněných dětí,“ vysvětluje činnost dobrovolníků Tomáš Zunt. „Svou činnost dobrovolníci vykonávají bez nároku na finanční odměnu, přesto dobrovolnictví něco stojí: dobrovolníci musejí být školeni, pojištěni, jsou jim hrazeny nezbytné doprovodné náklady a programy musejí být profesionálně vedeny. Proto každá zakoupená polévka skutečně pomůže.“

Akce Polévka, která pomáhá, je zároveň i skvělou příležitostí, jak se seznámit s činností organizace ICOS Český Krumlov a zjistit, jak se do jejích aktivit zapojit. Pořádá ji ICOS Český Krumlov ve spolupráci s táborským spolkem Polévka, která pomáhá. V Českém Krumlově letos již počtvrté. Minulé tři ročníky přinesly výtěžek přes 150 000 Kč. Pro více informací sledujte facebook a webové stránky ICOS Český Krumlov.