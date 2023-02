Největší nával byl po jedenácté hodině, v době oběda. „Ve tři jsme měli vyprodáno, máme kolem šedesáti tisíc,“ neskrývala nadšení Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb ICOS. Zároveň přiblížila, na co všechno peníze jdou. „Dobrovolnické centrum se dá dlouhodobě těžko ufinancovat. Nejsou na to žádné dotační programy a pomoc dárců je pro nás zásadní. Peníze tak jdou zejména na provoz: platíme koordinátory, pojištění, vzdělávání, supervize dobrovolníků, materiál, nájemné… Máme řadu dobrovolníků, kteří sice pracují zadarmo, ale dobrovolnictví zadarmo není. To je trochu zkreslená představa. Někdo se o dobrovolníky musí postarat, někdo je musí pojistit atd.“