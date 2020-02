Výtěžek poputuje na podporu činnosti Dobrovolnického centra v Českém Krumlově. Prodávající, kdy každý z nich vydával jeden druh polévky, ujišťovali, že všechny jsou vynikající. A všichni, kdo se o tom přesvědčili, jim dávali za pravdu. A že bylo z čeho vybírat. Pod nos lidem voněly kulajda, polévka indická, česnečka, rožmberská rybí, žampionová, bezlepková gulášová, kuřecí, dýňová… K mání byly za jednotnou cenu 80 korun. „Uvařili jsme jedenáct druhů polévek,“ říkala Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb Informačního centra občanského sektoru (ICOS) Český Krumlov. „Cena je minimálně osmdesát korun, protože to není jen polévka jako taková, ale peníze z prodeje podpoří dobrou věc. Sehnat peníze na dobrovolnický program není vůbec jednoduché už proto, že existuje mylná představa, že dobrovolnictví nic nestojí.“

Nápad prodávat charitativní polévky pochází od zakladatelek projektu Polévka, která pomáhá, které zajistily v Krumlově pro prodej potřebné zázemí a vybavení. „Nás ten nápad nadchl, chopili jsme se toho a hledali, kdo bude vařit,“ líčila Ingrid Jílková. „Vařili jsme tedy já s kolegy, naši podporovatelé, kamarádi, ti, co se chytili na výzvu na facebooku. K tomu nám tu dnes pomáhá parta úžasných dam ze spolku Polévka, která pomáhá.“

Centrum Českého Krumlova bylo sice v té chvíli nebývale prázdné, přesto třeba indická polévka už byla pryč. „Jsem z prodeje nadšená,“ podělila se o pocity Ingrid Jílková. „Moc jsem se na to těšila, je to pro nás zase úplně jiná práce. Navíc se tu potkáme s Krumlováky a dalšími lidmi a také proto jsme zvolili úterý, kdy tu vypukne masopust. Doufám, že všechno vyprodáme,“ uzavřela s úsměvem.

Polévkám neodolala rovněž rodina Žanety Novákové z České Kamenice. Pochutnávala si na polévce dýňové, manžel si vybral česnečku. „Je to moc hezké, je to dobrý nápad,“ ocenili. „Jedeme s dětmi do Rakouska a v Krumlově jsme si udělali mezizastávku. Obě polévky jsou výborné.“