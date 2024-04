V Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v Praze se v úterý již počtrnácté udělovaly ceny za nejzáslužnější hrdinské činy psů a jejich psovodů, které v uplynulém roce pomohly zachránit lidský život. Ocenění v anketě Statečné psí srdce 2023 získalo za loňský rok šest psů. Byl mezi nimi i německý ovčák Rapp - policejní pes jihočeského psovoda Karla Prokopa. Rapp zachránil život muži na Táborsku, který by bez pomoci asi nepřežil.

Policejní pes Rapp našel vloni na Bechyňsku podchlazeného muže. Nyní dostal cenu v anketě Statečné psí srdce 2023. | Foto: Policie ČR

Za to získal Cenu hlavního partnera – společnosti AKINU. Sdělil to v tiskové zprávě zakladatel ankety Statečné psí srdce Dušan Stuchlík.

Anketu pořádá nezisková organizace Animal Eye ve spolupráci se záchranářským magazínem Rescue report. Vítězové jednotlivých kategorií Statečného psího srdce automaticky postupují do nominace na ocenění Zlatý záchranářský kříž.

Rapp je pětiletý německý ovčák, který pochází obdobně jako další policejní psi z policejní chovatelské stanice v Prackovicích nad Labem. Svému psovodovi Karlu Prokopovi, který slouží u Skupiny základních kynologických činností v Českých Budějovicích, byl přidělen ve věku sedmi měsíců, od té doby pes podstupoval aktivní výcvik, který směřoval ke splnění kategorie V pro výjezdovou činnost služebních psů u Policie ČR. To znamená, že pes je připravován v pachových a obranných pracích a je s ním prováděn výcvik poslušnosti.

"Německý ovčák Rapp je spolehlivý čtyřnohý policejní kolega, který se rád učí a kvalitně odvádí svoji práci. Několikrát úspěšně vyčmuchal nelegální kopáče vltavínů nebo nalezl odcizené věci, které si pachatel ukryl. Přestože je služebním psem, psovod ho bere jako životního parťáka – vozí si jej domů a tráví s ním čas i v soukromí," uvádí dále zakladatel ankety Dušan Stuchlík.

Pomoc přišla včas

Doposud největší úspěch si Rapp připsal počátkem loňského února. 1. února loňského roku byl psovod Prokop se svým psem ve službě, když jej před devátou hodinou dopoledne vyslal operační důstojník do obce Čenkov u Bechyně s tím, že se tam ztratil dvaapadesátiletý muž. Pohřešovala ho jeho příbuzná, která uvedla, že má zdravotní problémy, s nimiž se léčí. Muž byl naposledy spatřen v nočních hodinách a ráno se již doma nevyskytoval. Po příjezdu na místo bydliště pohřešovaného muže se psovod spojil s ostatními kolegy a společně rozjeli pátrací akci v okolí. Na místě byly desítky policistů včetně služebních psů.

Podchlazeného muže, který už měl nehmatný tep, našel v lese policejní pes

"Psovod Karel Prokop vyslal Rappa do přilehlého lesa, aby propátral terén. Ušli společně několik stovek metrů, když Rapp zachytil pachovou stopu, po které se ihned vydal. Psovod spěchal za ním. Vzápětí zhruba kolem desáté hodiny zaslechl štěkot. Rapp tak aktivně označil pohřešovanou osobu. Muž seděl opřený o strom a nereagoval. Psovod zjistil, že je v bezvědomí a v důsledku silného podchlazení měl již nehmatný tep. Na místo posléze dorazily také ostatní hlídky, kterým se spolu s psovodem Prokopem podařilo muže oživit. Následně si jej převzali do péče zdravotníci, kteří jej přepravili k dalšímu ošetření do nemocnice," popsal záchrannou akci Dušan Stuchlík a doplnil, že nebýt Rappa a jeho psovoda Karla Prokopa, pohřešovaný muž by s jistotou nepřežil. Od smrti jej dělilo možná jen pár minut.

Ceny Statečné psí srdce se udělovaly v šesti kategoriích: ▪ Záchranný čin služebních a záchranářských psů, ▪ Záchranný čin neslužebních psů - laiků, ▪ Spící srdce (ocenění In memoriam), ▪ Pomáhající srdce (ocenění dlouhodobě pomáhajícího psa), ▪ Cena hlavního partnera

Vítězem Statečného psího srdce 2023 v kategorii "Záchranný čin služebních a záchranářských psů - Česká republika" se stala fenka Terezka ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR, která našla po ničivém zemětřesení v Turecku v sutinách živou ženu.

Cenu v kategorii Záchranný čin služebních a záchranářských psů – Slovenská republika si odnesl německý ovčák Ajax . Nadporučík Július Janiga patří se svým šestiletým německým ovčákem Ajaxem k týmu záchranářů Horské záchranné služby Slovenské republiky se střediskem v Donovalech. Na začátku loňského roku byli vysláni v rámci patnáctičlenného slovenského USAR týmu na pomoc do jihovýchodního Turecka zasaženého silným zemětřesením.

Cenu za vítězství v kategorii "Záchranný čin neslužebních psů - laiků" si odnesla fenka jorkširského teriéra Kája, která zachránila život svému pánovi, jenž při noční procházce parkem dostal epileptický záchvat.

Cenu Pomáhající srdce pak získala krátkosrstá čivava Princess Lady Diana z Dalimilova ráje, přezdívaná Dája. Je každodenní oporou svému majiteli Vítovi Saganovi, který je upoután na invalidní vozík a trpí záchvatovým onemocněním.

Spící srdce (ocenění In memoriam) získal německý ovčák Rajo z Horské služby ČR za vypátrání pohřešované jednasedmdesátileté nemocné paní z Trutnova. Se svým psovodem Robertem Hýčou našli seniorku podchlazenou.

V loňském roce získala ocenění také Jihočeška - fenka bernského salašnického psa Brigitte Bona Fornax, která je se svým majitelem Pavlem Trollerem členkou Jihočeské záchranné brigády kynologů. Ve středu 13. července 2022 totiž oba společně zachránili lidský život, když po dvoudenním marném pátraní, byli nasazeni do akce a nalezli seniorku ztracenou v Brdech.