Skutečný profesionál na place

V Knize hříchů nemalou roli sehraje i skutečný policejní pes Miník společně se svým psovodem Petrem Pořádkem ze Skupiny základních kynologických činností České Budějovice Petr Pořádek. Dvojice účinkovala v seriálu na přání štábu, který požadoval speciálně vycvičeného psa na vyhledávání osob. „Takto vycvičený pes ušetří při natáčení hromadu práce, zejména času na natočení scény. Pro nás to byl svým způsobem trénink, který nikterak nenarušil náš současný výcvik pro praxi a zároveň možnost prezentace služební kynologie veřejnosti,“ vysvětlil Pořádek s tím, že i proto účinkování přijali.

Natáčení se dvojice účastnila nejen v jižních Čechách, ale se štábem cestovali také do pražských lokalit. „Dva natáčecí dny jsme strávili v Praze a dva na Strakonicku, vesměs se scény s námi odehrávají v přírodě, jedna v interiéru zámku,“ upřesnil psovod Pořádek.

Čtyřletý Miník je všestranný služební pes, který absolvoval náročný policejní výcvik. „V praxi se takto vycvičený pes přednostně využívá na vyhledávání pohřešovaných a ztracených lidí, stejně tak k vyhledání a zadržení osob, které páchají trestnou činnost,“ popsal. I ve skutečné práci má za sebou dvojice několik úspěšných zákroků. „Ať už se jednalo o uvedené pátrání po osobách v nesnázích či zadržení pachatelů trestné činnosti,“ upřesnil.

V seriálu společně předvedou v podstatě skutečnou policejní práci. Předtím než šel na plac, dostal psovod scénář i instrukce k požadovanému předvedení služebního psa. Ačkoliv měl scénář tisíce stránek, profesionální herci ochotně poradili a mohl se tak zaměřit na své pasáže. „Nebylo to těžké, říkám tam několik klasických policejních vět, které jsem si opakoval při čekání,“ usmíval se policejní psovod.

Vyhledá pachatele vraždy

Miník měl za úkol ohledání místa činu. „Šlo o to, co děláme běžně při zásahu, naším úkolem bylo pomoci při pátrání. Stopování pachatele začíná v zámecké zahradě, kde se však stopa ztrácí. Jak už to ve filmech bývá, nakonec vše dobře dopadne. Více bych již ponechal na oku diváka,“ uvedl Petr Pořádek.

Osobně účast v detektivním seriálu Petr hodnotí jako zajímavou zkušenost. „Překvapilo mě, kolik lidí stojí za jedním záběrem, jak je vše těžké na organizaci a že natáčení je hodně o čekání. Myslím, že jsme splnili to, co od nás štáb společně s režisérem Janem Hřebejkem očekával a Miníkova seriálová práce přispěje divákům k atraktivnosti děje. Vše jsme zvládli rychle a scény na druhou či třetí klapku,“ pochvaloval si.

Jihočeská policie aktuálně zaměstnává 41 psovodů, kteří mají celkem 71 cvičených psů. Základní všestranný výcvik pracovního plemene trvá intenzivně dva roky, další rok a půl je třeba, aby se účastnil modelových situací, které mohou nastat ve službě. Psi s všestranným výcvikem se potom mohou ještě specializovat na vyhledávání mrtvých osob, střelné zbraně a střelivo, či omamné a psychotropní látky.

Využili exteriéry i interiéry zámku

Jak doplnila manažerka zámku Blatná Ivana Kurzová, sedmý díl se natáčel v březnu minulého roku. „Natáčení trvalo zhruba týden a filmaři kromě malebných exteriérů využili i několik zámeckých interiérů. Natáčelo se v parůžkové chodbě - tou se také prochází herečka Judit Bardos (dnes Pecháček) i v úvodní znělce seriálu, dále v loveckém salonku a jako recepce hotelu posloužila naše kavárna Oh My Deer Café,“ popsala lokace.

Podle Kurzové se také empírový domek parku proměnil v hotel a vražda se stala v zámeckém parku hned u řeky Lomnice. „Zajímavé bylo, že v této epizodě se vražda stane při natáčení pohádky, a proto se náš zámek proměnil v dějiště pohádkového natáčení, po nádvoří se procházeli lidé v dobových kostýmech a po parku se projížděl kočár s koňmi,“ dodala.

Žádné speciální požadavky filmaři prý nevyžadovali. „Natáčení se někdy konalo i dlouho do noci, a tak jsme se tomu museli přizpůsobit, ale žádné nereálné požadavky ze strany filmařů nezazněly,“ naznačila Kurzová.

Zajímavé podle jejích slov bylo vidět provedení samotné seriálové vraždy. „Při natáčení vypadala vražda tak realisticky, až se začal bát i Xeno, aljašský malamut patřící majiteli zámku, který se jen tak něčeho nezalekne,“ uzavřela historkou.

Lokace učarovala

Producent a autor námětu Martin Froyda dodal, že lokaci si vybrali záměrně pro její krásu a kouzelnou atmosféru. "Krásné prostředí nás uchvátilo, zároveň je velká výhoda, že areál je uzavřený a vše se mohlo odehrávat uvnitř objektu, navíc je v zámecké zahradě stádo daňků, pávi i lamy," vysvětlil.

Příběh se odehrává při natáčení historické pohádky, kdy nečekaně zemře režisér. "Někdo ho zabije, i tento případ je podle skutečnosti, ale udál se někde v Praze, šlo o natáčení pohádky pro TV Prima, kdy zemřel zvukař. Nechali jsme se tak volně inspirovat," naznačil reálný základ.

K vraždě dojde hned kousek za mostem od zámku. "Stačí se vydat do parku a zahnout doprava, je to asi sto metrů od břehu, v mokřadech, chtěli jsme mít v pozadí záběr na lovecký zámek," dodal Martin Froyda.

Zaměstnanci i majitelé zámku podle jeho slov byli velmi příjemní a na spolupráci bude tým filmařů vzpomínat. "Bylo to hezké celé, líbila se mi i výzdoba zámku, parůžková chodba i sál, kde je z paroží dokonce i nábytek. Tam jsme založili improvizovanou kancelář kriminalistů," zmínil.

A co příště? V pondělí 20. února následuje díl Oběšenec. Ten režíroval také Jan Hřebejk. V jihočeské galerii, sídlící na zámku Hluboká nad Vltavou, je po slavnostním večírku uspořádaném u příležitosti zakoupení nového obrazu Emila Filly nalezen mrtvý kurátor výstavy. Visí oběšený na zábradlí schodiště. Spáchal sebevraždu, nebo mu někdo pomohl? Pikantní na celé věci je, že jedním z nejslavnějších exponátů galerie je obraz H. S. Pinkase „Modlitba za oběšence“.