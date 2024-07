Zuzana Gabajová dnes 12:01

Velmi náročnou akci za sebou mají policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově. V pátek 19. července odpoledne vyrazili do Chlumu poté, co odtud zavolala na linku důvěry žena, která po hádce s přítelkyní odešla do lesa, kde si podřezala žíly.