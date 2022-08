Prověření úřadu uložil policejní prezident Martin Vondrášek. Reagoval na video webu Forum24 , na němž dva neuniformovaní policisté odvádějí ženu do neoznačeného auta. Policie už dřív uvedla, že žena policistu v civilu napadla. Ona sama řekla deníku Forum24 , že udeřila muže, který do ní během akce strkal, aniž věděla, že jde o policistu v civilu.

Hlasitý pískot a křik provázely Andreje Babiše i v Krumlově a ve Frymburku

"Je běžné, že dohlížíme na akcích, které vyhodnotíme jako rizikové. A to bez důvodu na to, kdo je organizátorem mítinku. Setkání veřejnosti s Andrejem Babišem patří do té kategorie, protože tam občas k nějakým konfliktům dochází," zdůvodnil Moravčík, proč policie na mítinku v Českém Krumlově byla. "Z vlastní zkušenosti z různých shromáždění můžu říct, že neuniformovaní policisti běžně v davu jsou, i když jde o absolutně klidnou akci," doplnil.

Babiš od začátku léta jezdí za voliči po Česku, pořídil si k tomu obytný vůz. Odmítá, že jde o kampaň před prezidentskými volbami. Cesty podniká jako předseda hnutí ANO v souvislosti se senátními a komunálními volbami, řekl už dřív. Na sociálních sítích se občas objeví nahrávky konfliktů mezi Babišovými příznivci a odpůrci nebo emotivní protesty proti expremiérovi. Koncem června Babiš uvedl, že plánuje oznámit rozhodnutí ohledně své případné prezidentské kandidatury nejspíš 4. listopadu.

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová