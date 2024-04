Krumlovská policie zve na úřad. Uvidíte tam snímky ze zločinů, nechybí medvědi

Jak to bylo s pašovanými medvíďaty, která teď žijí na krumlovském zámku? Jak se odebírají otisky prsů zesnulým? Co obnáší práce zdejší zásahové jednotky? To všechno se dozvíte na dnešní veřejné vernisáži policejní výstavy Fotostopa, která začíná na krumlovském městském úřadě v 15 hodin.

Z policejní výstavy Fotostopa, která je k vidění na českokrumlovském městském úřadě v Kaplické ulici. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová