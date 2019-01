Velešín - O odhalení zlodějů se zasloužil policejní psovod a jeho pes.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Karel Pech

Lup si moc dlouho neužili zloději, kteří se v úterý v noci vloupali do restaurace ve Velešíně.



Tři muži ve věku 41, 36 a 20 let vypáčili skleněnou výplň okna. Vlezli dovnitř a sebrali z restaurace vystavené zboží i několik stovek korun v drobných mincích. A utekli.

Jenomže netrvalo dlouho a o vloupání se dozvěděl majitel restaurace. Zavolal kaplické policisty, kteří na místo vyjeli i s psovody. Ohledali místo činu a služební pes se ihned vydal po „horké" stopě.



Šel najisto. Neomylně svého pána dovedl na místo, kde se skrýval jeden z pachatelů. „Muž se jevil roztržitě," řekl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. „Pes muže okamžitě označil podle pachových stop z místa činu."



Policisté muže odvezli do Kaplice, kde se muž doznal, i to, že nebyl sám.