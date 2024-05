Čin roku. Tak zní název kategorie v prestižní anketě Policista roku 2023, v níž zabodovali, na třetím místě, dva policisti z Větřní a jeden z Českého Krumlova, kteří mezi prvními zasahovali u požáru domu s pečovatelskou službou ve Větřní a při záchraně jeho obyvatel riskovali vlastní životy. Výsledky ankety se vyhlašovaly v pátek 17. května na Pražském hradě.

Vyhlášení ankety Policista roku 2023 na Pražském hradě. Ocenění za Čin roku získali npor. Jaroslav Vaněček (vpravo) a prap. Jaroslav Jiroušek (uprostřed) z obv. odd. Větřní a pprap. Jakub Cifreund ze skupiny základních kynologických činností ÚO Č. Krumlov

Za co byli ocenění? Za to, s jakou vervou se pustili do záchrany životů obyvatel domu s pečovatelskou službou ve Větřní, kterou na konci loňského roku zachvátil požár. Pprap. Jakub Cifreund ze skupiny základních kynologických činností ÚO Český Krumlov si tehdy, v pátek 29. prosince vpodvečer, při výcviku služebního psa v době osobního volna, všiml, že z okna pečovatelského domu šlehají plameny. „U domu už se nacházeli další dva muži a během pár minut dorazila na místo hlídka policistů z místního obvodního oddělení ve složení npor. Jaroslav Vaněček a prap. Jaroslav Jiroušek,“ připomněla v nominaci na ocenění policejní mluvčí Lenka Krausová. „V následujících minutách pak společnými silami a ve spolupráci s hasiči zachránili mnoho lidských životů.“

„Bez váhání a s naprosto profesionálním přístupem s nasazením vlastního zdraví a života, ještě před příjezdem hasičů, vešli policisté do domu a začali procházet jednotlivá patra a otevírat byty. Již první patro bylo silně zakouřené a policistům se těžko dýchalo,“ popisuje mluvčí. „Při stoupání do druhého patra uviděli v mezipatře ležícího staršího pána, který byl silně popálený.“

Už u něj již byli dva muži, oznamovatelé, kteří byli na místě mezi prvními a starali se o něj. Policisté se s těžkostmi dostali i do druhého patra, bylo tam velice špatně vidět, lítaly střepy a byla slyšet detonace. „Policisté se pokoušeli požár hasit, jeden z nich rozbil schránku s hasicím přístrojem, ale žár byl tak silný, že jakákoliv manipulace s přístrojem a hašení bylo v tu chvíli jako boj s větrnými mlýny. Podle slov policistů zasahujících na místě si připadali jako ve válce, a to aniž by ji zažili, byl tam žár, střepy, rány, kouř a vyděšené výkřiky lidí.“

Od tamní pečovatelky navíc věděli, že ve druhém i třetím patře jsou lidé, kteří jsou požárem bezprostředně ohroženi na životech, protože někteří jsou nemohoucí a je mezi nimi i pán na invalidním vozíku a je nutné všechny co nejdříve dostat z budovy. „Policisté spolu se dvěma oznamovateli nejprve vynesli popáleného muže před dům, kde ho položili na trávu, přikryli ho a před příjezdem záchranářů mu poskytli prvotní a neodkladnou péči. Ihned se pak vrátili do domu a doslova po čtyřech se plazili jednotlivými patry a za pomoci hasičů, kteří dorazili na místo s dýchacími přístroji, začali evakuovat tamní klienty. Od hasičů v jednotlivých patrech přebírali osoby, které vyváděli bezpečně ven a usazovali je na lavičky. Někteří klienti měli berle a museli vynést i člověka na invalidním vozíku. Venku pak zdravotníci evakuované přikryli a zajistili jim neodkladnou péči.“

Takto se policistům s hasiči podařilo zachránit celkem dvanáct lidí. Všichni byli dezorientovaní, vyděšení, ale v rámci možností v pořádku. Jejich statečnost ocenili nejen obyvatelé Větřní, ale celá široká veřejnost. „Rychlým rozhodováním, stoprocentním nasazením, profesionálním přístupem, ochotou riskovat zdraví a život svůj pro jiné, tak jak stojí ve služebním slibu příslušníka Policie České republiky, zachránili mnoho lidských životů, za což jim patří naše uznání a velké poděkování. Všichni, kteří na místě zasahovali, se jednomyslně shodnou na tom, že kdyby tato situace nastala někdy znovu, nebudou váhat pomoci stejně jako tehdy,“ uzavřela Lenka Krausová.

Anketa Policista roku 2023 se skládá ze sedmi kategorií: Policista roku, Čin roku, Specialista roku, Sportovec roku, Velitel roku, Tým roku, Zaměstnanec roku a speciální kategorie Síň slávy. „Jihočeští policisté byli úspěšní hned ve třech kategoriích: Sportovec roku, kde krásné druhé místo obsadil prap. Vojtěch Včelička z obvodního oddělení Písek, Čin roku, kde třetí místo získali npor. Jaroslav Vaněček a prap. Jaroslav Jiroušek, policisté z obvodního oddělení Větřní, a pprap. Jakub Cifreund ze skupiny základních kynologických činností ÚO Český Krumlov,“ doplnila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. „A třetí místo v kategorii Policista roku obsadil npor. František Filip, vedoucí obvodního oddělení Bechyně, ÚO Tábor.“

Během slavnostního večera převzal ocenění i pan ředitel jihočeské policie brig. gen. Luděk Procházka, který byl oceněn věrnostní medailí za více jak čtyřicet let služby u policejního sboru.