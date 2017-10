Polná na Šumavě se připravuje na nebývalý nápor vojáků - voličů

Polná na Šumavě – Originální volby do Parlamentu ČR zažije Polná na Šumavě, která jako samostatná obec funguje ani ne dva roky. Ačkoliv již nespadá pod Vojenský újezd Boletice, těsná blízkost vojenského výcvikového prostoru život jejích obyvatel do určité míry stále ovlivňuje.

V Polné na Šumavě bude během voleb živo.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Tak tomu bude i v pátek a sobotu v době konání voleb. „Je tady totiž na cvičení vojenský útvar z Moravy o počtu asi 600 vojáků,“ vysvětlil Miroslav Meleg, tajemník újezdního úřadu Vojenského újezdu Boletice. „Protože vojáci chtějí volit, požádal nás velitel praporu, jestli bychom jim to umožnili. Nejprve jsme zvažovali, že bychom je rozdělili k volbám mezi okolní obce, ale pak jsme se shodli, že bude lepší, když všichni vojáci odvolí na jednom místě. Oslovili jsme proto Polnou na Šumavě, abychom ji pomohli trochu zviditelnit.“ Volit pochopitelně nepůjdou všichni vojáci, ale i tak jich bude dost, což si žádá určitou přípravu.



„Do Polné jsme dodali o 600 sad volebních lístků navíc,“ sdělila Blanka Fenigbauerová z českokrumlovského městského odboru vnitřních věcí. „Stejně i větší množství úředních obálek.“



O tom, jak konkrétně budou volby na Obecním úřadě v Polné na Šumavě zorganizovány, se dohodl starosta se zástupci vojáků ve středu. „Vojáci si vyzvedli 225 voličských průkazů,“ informoval Deník starosta Jaroslav Pavlíček. „Cvičení se zúčastní i dobrovolné zálohy, takže to bude ještě asi sto voličů navíc. Armáda sem bude vozit vojáky, kteří chtějí volit, v pátek i v sobotu průběžně autobusy. K volbám se dostaví beze zbraní, odvolí, a odjedou.“



Volební komisi kvůli tomu obec neposílila. „Bude to trochu náročnější, ale naše děvčata to zvládnou,“ věří starosta. Obec Polná na Šumavě má kolem 130 voličů, díky vojákům jich bude dvakrát tolik.