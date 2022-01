Například v kaplické Základní škola Fantova pedagogové dětem rozdali 603 vysvědčení. "Ohledně koronaviru se jakž takž držíme," sdělila ředitelka školy Jana Drdáková. "Teď už to jde, žáci i učitelé se nám vracejí, ale bylo to horší. Minulý a předminulý týden jsme měli tři třídy prvního stupně a čtyři třídy druhého stupně v karanténě. Doufám, že už to bude lepší."