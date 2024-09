Když přijdou povodně, hasiči či obecní samosprávy mají práce nad hlavu, a koordinovat k tomu dobrovolníky, kteří by rádi přiložili ruku k dílu, by už mohlo být nad jejich síly. Pomoci s tím má v plánu Arben Tafallari z Českého Krumlova. Shání dobrovolníky na Krumlovsku a Budějovicku.

„Rozhodl jsme se využít svých zkušeností z roku 2013, kdy jsem koordinoval pomoc dobrovolníků v Praze a částečně i v Českém Krumlově,“ vysvětluje. „Na webu jsem close info Zdroj: Se svolením Arbena Tafallariho zoom_in Arben Tafallari z Českého Krumlova shání a koordinuje dobrovolníky na Krumlovsku a Budějovicku.vytvořil formulář, kam se mohou hlásit dobrovolníci, kteří jsou ochotni organizovaně pomoci v případě naplnění povodňové výstrahy. Tam, kde by bylo potřeba, si můžeme říct s hasiči nebo samosprávou, že např. v té a té oblasti máme třicet lidí, oni řeknou, skvělé, pošlete nám je tam a tam. V dotazníku totiž dobrovolníci zadávají i to, kde jsou schopní pomoci, a já jsem schopen to snadno filtrovat.“

Letošní situace je podle Arbena Tafallariho, který je v „civilu“ majitelem bezpečností agentury TAST, jedinečná v tom, že má možnost sesbírat kontakty na dobrovolníky v předstihu. „Taková situace tu ještě nebyla, abychom s takovým předstihem řešili povodně. Buď budou dobrovolníci potřeba, anebo nebudou, což je ta lepší varianta, ale budou připravení.“

A co konkrétně mohou dobrovolníci dělat? „Nejčastěji to je stavění protipovodňových zábran, ať jde o stěny, nebo o pytlování a nošení pytlů s pískem, na to nejsou potřeba žádné odborné znalosti, nebo pomoc při zatopení, tahání věcí ze sklepů, popřípadě vyklízení zatopených objektů po povodni a podobně,“ vyjmenoval Arben Tafallari.