Dětské ilustrace od 22 výtvarníků z patnácti zemí světa poprvé zpřístupnilo v klášterech město Český Krumlov. A to v nové 3 + galerii. Výstava v podmanivě nasvícených prostorách ukazuje průřez dětskou knižní ilustrací za posledních 40 let ze světa, zejména z Evropy. Unikátní sbírku celkem 650 děl shromáždil česko-švýcarský nakladatel Otakar Božejovský, který spolu se Štěpánem Zavřelem, také emigrantem, výtvarníkem a žákem Jiřího Trnky, založili v Curychu vydavatelství Bohem Press. A to brzy dosáhlo velkého věhlasu. „Ta sbírka putovala po celém světě,“ uvedl během středeční vernisáže kurátor výstavy Ivo Janoušek. „Touto první výstavou chceme lidem ukázat část z toho, co sbírka obsahuje.“

Jak se vzácná a rozsáhlá sbírka do Českého Krumlova dostala? Zásluhu na tom má krumlovský výtvarník a ilustrátor Jindra Čapek. „Byla to složitá cesta,“ popsal Deníku Ivo Janoušek. „Jedním z ilustrátorů, kteří pracovali pro Otakara Božejovského, byl i Jindra Čapek, který u Otakara Božejovského začínal. Když Otakar Božejovský své nakladatelství prodal, přemýšlel, co se sbírkou ilustrací dál. Jindra Čapek nám tu informaci předal v době, kdy jsme přemýšleli, co udělat hlavním lákadlem klášterů, které se zaměřují především na rodiny s dětmi.“

Cena pohonných hmot šly dolů i na Krumlovsku. Šoféři se ale kdovíjak neradují

Jednání o zakoupení sbírky a jak to uskutečnit, trvalo 2,5 roku. „Vyvrcholilo to příjezdem Otakara Božejovského,“ pokračoval Ivo Janoušek. „Prošel si celé město a kláštery. Zamiloval se do nich. A svolil, aby sbírka byla uložena tady.“ Vše, včetně nápadů na to, jakým způsobem bude Krumlov se sbírkou pracovat, vyvrcholilo vznikem projektu Centrum umění pro děti, který zastupitelé schválili v říjnu. Přestože město zaplatilo teprve první část sbírky, komplet celá je již od Vánoc uložena v trezorové místnosti klášterů.

Zarámování obrázků pro výstavu se ujala firma Lars a Juhl, pro Krumlováky známá jako Lira. Na instalaci výstavy se významně podílela SUPŠ sv. Anežky České, stojí za vizuálním stylem názvu i projektu 3 + galerie.

Slavnostní zahájení výstavy si nenechalo ujít množství návštěvníků, které do taneční a pohodové nálady před otevřením svojí muzikou uvedli Karel Holas s Františkem Černým, členové kapely Čechomor.

Hořičtí pro děti přichystali putování za desaterem povolání

Na zahájení nemohl chybět Otakar Božejovský. „Jsem rád, že je sbírka uložena tady,“ řekl Deníku. „Ulevilo se mi, ale ani ne tak kvůli Českému Krumlovu, jako kvůli lidem, kteří se o sbírku starají. Můžete mít sbírku třeba v New Yorku, když se o ni nikdo nestará, je to k ničemu. Ale já jsem šťastnej, protože do Českého Krumlova se perfektně hodí. Je to spojení magického nádherného města a magické dětské knížky. Pohádkové město s pohádkovou sbírkou pohádkových ilustrací. Jsem rád, že se tady o to moje dítě – to mi slíbili až teď – budou hezky starat,“ dodal s humorem sobě vlastním. „Jsem šťastný, že toto moje dítě, které oběhlo celý svět, nakonec zakotvilo tady.“

Nakladatel za ty desítky let poznal tolik autorů a ilustrátorů dětských knížek, že se to ani nedá spočítat. „Známe je po celém světě, od Japonska po Jižní Ameriku. Bohužel polovina jich už umřela,“ řekl Otakar Božejovský. „A koho mám obzvlášť oblíbeného? To je, jako by máma měla říct, které dítě má nejraději. Za prvé nějakého obzvláště oblíbeného ilustrátora nemám, a i kdybych měl, neřeknu to. Fungujeme jako rodina, takže je všechno strašně osobní. Na tom byla spolupráce s naším nakladatelstvím postavená - lidé mi věřili, a chtěli k nám.“

Výstava 160 originálů nazvaná Sbírka ilustrací pro děti je v klášterech k vidění do 30. října.