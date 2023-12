Tak by měl od nového roku fungovat nový systém odpadového hospodářství. „Není to úplná novinka, takhle to, tuším, začali dělat už v Besednici, objevuje se to i na Moravě,“ přiblížil místostarosta města Jaroslav Marek. „Chceme tím výrazně zvýšit míru separace tříděného odpadu, která má být od roku 2025 na 55 %. Ve Vyšším Brodě jsme v minulých letech klesali, z 35 % na pouhých 30 %, a my chceme tento trend zvrátit.“

Podle místostarosty byl starý systém, kdy se platilo 550 korun na hlavu bez ohledu na to, jak kdo třídil, nebo naopak netřídil, silně demotivující. „Ti, co se poctivě snažili a třídili, na tom byli biti, platili jako všichni ostatní, třeba i jako ti, co netřídili nikdy nic,“ vysvětlil starosta. Popsal také, jak bude svoz, který budou mít od nového roku na starosti Technické služby Kaplice, které vyhrály výběrové řízení, fungovat v reálu.

Nákladní auto má v rameni čtečku na čipy. Cestou nahoru to zváží plnou popelnici, dolů prázdnou, data se zanesou do systému a občanům se bude účtovat přesná hmotnost odpadu,“ osvětlil. „Automaticky se to bude celé navíc nahrávat na video a bude se to archivovat pro případné budoucí reklamace.“ Popelářský vůz se kromě toho bude vážit hned při příjezdu do města, podruhé pak při odjezdu.