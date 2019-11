Lokalita

Jedná se o projekt kompletní konverze stávajícího brownfieldu po výrobních objektech areálu Jitona v Českém Krumlově nedaleko centra města při ulici Budějovická a Za Jitonou. Nově by zde měla vzniknout příjemná městská čtvrť, situovaná do atraktivní konfigurace terénu. Na dně modelovaného údolí se rozprostírá rovina umožňující zástavbu, která je obklopena divokými zelenými svahy s téměř lesním porostem. Blízkost centra, dobrá dopravní dostupnost i příjemné prostředí předurčuje lokalitu pro umístění bydlení a ubytování (spíše dlouhodobějšího charakteru typu apartmánů).

Budovy a architektura

V území je plánován větší apartmánový dům u silnice Budějovická, který hlukově odcloní zbývající část lokality pro jedenáct menších hmot bytových domů. Celková navrhovaná kapacita záměru je 66 apartmánů a 131 bytových jednotek (plochy bydlení jsou v lokalitě chystány novým ÚP ČK). Jednotky jsou navrženy v široké škále velikostí, typů i cenových kategorií od 1+KK po 5+KK, navíc jsou některé byty v horních podlažích řešeny jako mezonety. Záměrem soukromého investora by tedy byla částečně saturována akutní potřeba dostupnosti nového bydlení v Českém Krumlově, které se v celé společnosti stává důležitým politickým tématem. Hlavním architektonickým výrazovým prvkem navrhovaných budov je jejich vertikální hmotové rozčlenění, což odpovídá i vertikálním charakteru celého města. Zvolená okrová barevnost a cihelné obkladové materiály korespondují s krumlovskou barevnou škálou a jsou připomínkou industriálního charakteru lokality. Nejvýraznějším objektem při vjezdu do areálu bude apartmánový dům se šesti nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími pro parkování, jedná se o výrazně členěnou severojižní hmotu s akcenty vysunutých boxů a šikmin. Zmíněný dům pomyslně navazuje na linii jednotlivých bytových domů v ulici Za Jitonou označených jako G-J, které jsou pěti a čtyřpodlažní s plochými střechami a hmotově rozehranou střešní krajinou. Při západním okraji údolí jsou navrženy terasové domy A-F, které vrůstají kolmo do svahu a mají společné parkovací podlaží se zelenou střechou. Důležitými detaily při návrhu všech objektů bylo řešení pobytových teras, lodžií, balkónů i předzahrádek, aby téměř každá jednotka měla možnost pobytu ve venkovním soukromém prostředí.

Doprava

Stávající sjezd ze silnice I/39 do Ulice Za Jitonou bude odsunut dále od okružní křižovatky, aby mohl vzniknout nový levý odbočovací pruh, čímž se zlepší dopravní stav v území a navýší se kapacita průjezdnosti. Pro bezpečnost vozidel vyjíždějících z lokality je navržen i „rozjížděcí“ připojovací pruh do kopce. Přilehlá autobusová zastávka zůstane zachována, pouze bude posunuta její poloha. Komunikace Za Jitonou dostane nový povrch po dokončení nových hlavních rozvodů sítí, v celé délce bude mít dostatečnou šířku profilu pro bezpečný obousměrný provoz. Pro obsloužení území jsou navrženy další komunikace – napojení hromadných garáží apartmánového i terasového domu, zpevněné plochy parkoviště před domy v linii kolem ulice i zpevněné plochy s pěším 2 režimem pro občasný průjezd HZS nebo obyvatel při stěhování. Většina navrhovaných parkovacích stání je umisťována pod objekty s využitím terénních rozdílů v území. Pouze před domy G-J budou stání umístěna na terénu podél komunikace Za Jitonou, což možní cenovou diferenciaci bytových jednotek.

Inženýrské sítě

V území je nutné vybudovat všechny sítě kompletně nově, původní areálové rozvody jsou zastaralé a v nevyhovujícím stavu. Investor v tomto směru spolupracuje s městem a projekčně chystá dimenze sítí tak, aby se město mohlo následně rozvíjet i na dalších plochách v okolí dle navrhovaného územního plánu. V ulici Za Jitonou bude vybudován nový páteřní rozvod splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vody i elektřiny. Z nedalekého sídliště Za Nádražím bude do lokality přiveden plyn.

Vodoteč

Areálem nyní prochází zatrubněný Nový potok, který se objevuje pouze při povodních, kdy u propustků nad územím a v nátokovém objektu vybřeží a již při Q5 teče po silnici do areálu. V návrhu bychom chtěli potok otevřít, vybudovat nové přírodě blízké koryto a přiblížit jej budoucím obyvatelům údolí jako významný krajinný i estetický prvek – vodní linku údolím. Navrhovaný stav počítá se zkapacitněním koryta v území na Q20. Součástí návrhu potoka je úprava zatrubnění v severní části, otevřená část koryta s větší tůní a vtokový objekt s balvanitou rampou, abychom se na okraji řešeného území napojili na stávající odtok pod silnicí.

Zeleň a pěšiny

Velkou devízou řešeného území je bezprostřední blízkost rozsáhlého zeleného svahu se vzrostlými stromy. Stávající neutěšený stav zarostlé „džungle“ by byl upraven pěstební probírkou, prořezy a kosením do podoby lesoparku. Mohly by být vybudovány nové mlatové pěšiny pro zpřístupnění svahu, pro budoucí obyvatele lokality i přilehlých sídlišť by mohl vzniknout příjemný relaxační prostor v zeleni. V návrhu lze řešit vyhlídková místa, zajímavé schody, odpočinkové lavičky nebo plochu pro posezení u ohně v prostoru rokle. Vše bude záviset na dohodě klienta s městem, zda bude město ochotné převzít tyto plochy svahu do správy. Neméně důležitou součástí návrhu je zeleň a sadové úpravy přímo podél vodního toku ve vnitrobloku a alej kolem ulice Za Jitonou u parkovacích ploch.

Postup

Investorem záměru je soukromý subjekt SVV real s.r.o. (zastoupený panem Lubomírem Vránou a paní Ivanou Vévodovou), kteří jednají s Českým Krumlovem o záměru a budoucím předání zbudovaných veřejných ploch, potoka, sítí i infrastruktury městu za dohodnutých podmínek. Jedná se jedinečnou příležitost, kdy by mohla ve městě v krátkém časovém horizontu vzniknout nová kvalitní čtvrť pro bydlení na místě stávajícího zanedbaného území průmyslového brownfieldu.

A8000, spol. s r. o.