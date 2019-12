V 17 h začne na náměstí Přemysla Otakara II. mikulášský program, moderovat bude Vojta Vít. Anděl z Černé věže slétne v 17.45 h. Program s obří loutkou každoročně chystá Divadlo Kvelb Ateliér. Anděl se dá letos nově vytáhnout dokonce až do výšky 8 metrů. Zda k tomu dojde, zatím Pavel Lukas z Divadla Kvelb Ateliér neví.

Jisté je, že anděl půjde za podpory nejméně čtyř vodičů. Opět vám předá andělské poselství, tentokrát prý s narážkami na aktuální témata.

Hlas andělovi opět propůjčila herečka Dana Verzichová, která ho namluvila už v pondělí. Co nám poví? „Aby se lidi na chvíli zastavili, zpomalili a vnímali kolem sebe. Bude tam malý apel týkající se sportovního centra a také bude mluvit k dětem, aby odložily mobily,“ prozrazuje herečka. S andělem už je srostlá. „Bude to asi už patnáct let, co ho mluvím,“ uvažuje.