S oživováním restauračních a kavárenských předzahrádek se ve městě začal objevovat jeden nešvar. Stolky se židličkami stojí i tam, kde to není povolené.

Předzahrádky v Českém Krumlově už zase fungují. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Město v souvislosti s koronavirovou krizí do konce srpna prominulo podnikatelům poplatek za restaurační předzahrádky, ale někteří si to vyložili ještě trochu jinak. „Někteří provozovatelé se domnívají, že prominutí poplatku znamená to samé, jako povolení ke zřízení předzahrádky a umisťují před restaurace stolky bez jakékoli konzultace a především souhlasu města,“ upozorňuje starosta Dalibor Carda. To ale nelze bez předchozí žádosti a povolení. Stále se totiž jedná o zábor veřejného prostranství, ke kterému je potřeba souhlas rady města. Podnikatelé si musí podat žádost na městský úřad.