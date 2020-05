Poškozený most na hlavním tahu do Rakouska je dál zavřený

/VIDEO/ Utrženou krajnici na předpolí právě opravovaného mostu na hlavním tahu z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště a dál do Rakouska by stavbaři mohli opravit během pár dnů, zatím ale nemají jak. Shánějí stroj, kterým by do svahu v zatáčce před mostem zarazili štětovnice, ocelové profily, které zamezí hrozícímu sesuvu půdy.

Na předpolí mostu v Netřebicích na hlavním tahu na hranice s Rakouskem se utrhla krajnice nad prudkým svahem nad zahradou. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová