Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov:

Josef Říha, ned. 81 let, Vyšší Brod

František Mikeš, ned 75 let, Malšín

Petr Louda, 76 let, Vyšší Brod

Miloslav Šikuta, 80 let, Český Krumlov

Vlasta Žáčková, ned. 70 let, Český Krumlov

Ing. Hana Hůlcová, ned. 77 let, Český Krumlov

Pohřební služba Kaplice:

Milan Srogončík, 62 let, Praha

Marie Ambrožová, 71 let, České Budějovice

Marie Řehořová, ned. 80 let, Kaplice