Například Základní škola Školní v Kaplici vyhlásila projektový den, kdy si žáci mohli vybrat z různých činností, čím se budou ve čtvrtek zabývat. Někteří z nich v rámci toho přijeli do Českého Krumlova, kdy jedna skupina vyrazila na exkurzi do Zahrádky kouzelných bylinek a druhá, pod vedením učitelky Hany Trajerové na exkurzi k zámeckým medvědům.

Tam je medvědář Jan Míša Černý seznámil s tím, čím medvědy krmí, co potřebují, jak se jim v zajetí žije. A pak kluky a holky od 6. až po 8. třídu vzal do příkopu za jedinou současnou medvědicí v krumlovském medvědáriu, Marií Terezií.

To už ale nahoře čekaly děti z českokrumlovské Základní školy Za Nádražím, kde společně do medvědária vyrazili prvňáčci doprovázení deváťáky. A za nimi medvědář očekával další školu. "Dnes exkurze škol a školek do medvědária končí," řekl Jan Míša Černý. "O prázdninách sem budou jezdit pro změnu letní tábory."