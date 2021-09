Tam, kde v létě pro stany není vidět ani kousek trávníku, bylo o posledním prázdninovém víkendu poloprázdno nebo skoro vymeteno. Kempy u řeky Vltavy nebo rybníku Štilec zažily zlom sezony do podzimu.

V kempu Poslední štace v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku u vody tábořila jen jedna parta ostřílených splouvačů řeky. "Jezdíme přes dvacet let. Koncem prázdnin," uvedl za vodáky z Kutné Hory a okolí Mirek Duna a připojil, že termín si vybírají proto, aby bylo na řece volněji. Mezi stany se ozývalo i štěkání dvou hlídačů, zatímco v nedělním chladném ránu se účastníci plavby soukali ze spacáků. Vhod přišel automat na kávu u recepce. Parta končila v Boršově, kde také odevzdávala půjčené nafukovací lodě Pálava. "Jezdíme na řeku od středy do neděle," doplnil Mirek Duna oblíbený termín plavby.

V kempu U Kučerů ve Zlaté Koruně na Českokrumlovsku bylo vodáků více, ale i tak mnohem volněji, než ve vrcholném létu. "Počasí to zkazilo," uvedl Roman Kučera a doplnil, že přijela desetina lidí, než kolik bylo objednáno. Otevřeno tu budou mít do konce září. Letošní sezona zatím nebyla špatná. "Je to trošičku lepší než vloni," pochválil si Roman Kučera s tím, že vloni hodně víkendů propršelo. Celkově je průměrná návštěvnost kempu za posledních deset let zhruba stejná.

V Autokempu Štilec u Kamenného Újezdu na Českobudějovicku už mají "přepnuto" na závěr sezony. "Už je to minimální, už jsou tam víceméně jenom rybáři," řekla vedoucí autokempu Zuzana Hojdová a doplnila, že rybník Štilec, u kterého je areál, je oblíbeným sportovním revírem. Provoz potrvá do konce září. "Ještě máme nějaké objednávky. Jeden víkend je skoro celý kemp zadaný," zmínila Zuzana Hojdová, ale pro obvyklé návštěvníky už sezona prakticky skončila. U Štilce ji hodnotí dobře. "Sezona byla slušná, byli jsme spokojeni. Na to, že byl koronavirus a vypadl květen," uvedla Zuzana Hojdová a připojila, že za poslední tři roky tu má obecní úřad, který kemp provozuje, zhruba stejně vysoké tržby.

Podzimní režim už o víkendu vládl v kempu Hamr na Malši nedaleko Římova či v kempu Karvánky u Lužnice nedaleko Veselí nad Lužnicí.

Podle meteorologů mají příští dny nabídnout ještě oteplení, takže výletům i s přespáním venku zatím tento rok nemusí být úplně odzvoněno.