8. 10. Anna Karlová, 81 let, Brloh

7. 10. Augustýn Böhm, 86 let, Soběnov

8. 10. Eva Vaindlová, rozená Turínová, 73 let, Větřní

4. 10. Marie Kaislerová, 88 let, Český Krumlov

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.