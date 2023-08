Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili

Dál budou žít ve vzpomínkách. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Český Krumlov:

Jiří Vosecký, 72 let, Vyšší Brod

Jiří Hubený, 77 let, Besednice

Božena Horváthová, 52 let, Český Krumlov

Marie Dychtlová, 96 let, Velešín

Rudolf Weinhard, 95 let, Větřní