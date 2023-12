Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov:

Ing. Jaroslav Bláha, ned. 93 let, Český Krumlov

Jan Bigas, 73 let, Černá v Pošumaví

Petr Malák, 76 let, Větřní

Pohřební služba Kaplice:

Marta Hubáčková, 77 let, Kaplice

Božena Hnízdilová, 87 let, Ličov

František Záruba, 88 let, Kaplice