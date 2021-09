17. 9. Růžena Šedivá, 92 let, Český Krumlov

16. 9. Dana Sukdoláková, 67 let, Český Krumlov

13. 9. Zdena Merunková, ned. 75 let, Hořice na Šumavě

10. 9. Růžena Goldová, 81 let, Vyšší Brod

10. 9. Jiřina Pártlová, 71 let, Srnín

10. 9. Marie Jakubcová, 82 let, Křemže

9. 9. Adolf Hajný, ned. 90. let, Český Krumlov

9. 9. Dagmar Mikulášová, 60 let, Vyšší Brod

8. 9. Marie Štěpková, 90 let, Třísov

8. 9. Václav Bartoš, 45 let, Chvalšiny

8. 9. Jana Jindrlová, 74 let, Frymburk

7. 9. Jarmila Štifterová, 90 let, Český Krumlov

17. 9. Josef Brož, 84 let, Brloh

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.