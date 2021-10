1. 10. Anna Surmínová, 75 let, České Budějovice

1. 10. Adolf Salzer, 57 let, Lhotka

29. 9. Jiří Bartoš, 76 let, Mříč

2. 10. Jaroslava Outratová, 75 let, Kaplice

29. 9. Emílie Nováková, 68 let, Besednice

1. 10. František Španinger, 85 let, Velešín

29. 9. Dagmar Turečková, 77 let, Český Krumlov

27. 9. Jaroslav Pícha, ned. 73 let, Velešín

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.