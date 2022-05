Pohřební služba Český Krumlov

3. 5. Jana Böhmová, 74 let, Český Krumlov

4. 5. Helena Strnadová, 71 let, Černá v Pošumaví

4. 5. František Rejžek, 76 let, Hořice

5. 5. Zdeněk Pavlaník, 61 let, Větřní