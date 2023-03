Ve spolupráci s pohřebními službami na Českokrumlovsku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Český Krumlov:

Pavel Kučera, ned. 59 let, Český Krumlov

Josef Šátava, 84 let, Velešín

MUDr. Václav Pecha, 84 let, Český Krumlov

Jiří Diviš, 81 let, Horní Planá

Petr Záviský, 79 let, Přídolí

Jiří Urban, 78 let, Přísečná

Kaplice:

Zdeňka Drboutová, 91 let, Netřebice

Milada Zikešová, 91 let, Kaplice

Terezie Maiová, 80 let, Vyšší Brod

Vlasta Homolková, 81 let, Hradiště

Jiří Růžička, 81 let, Kaplice

Křemže:

Božena Benešová, 66 let, Plešivec