Ve spolupráci s pohřebními službami na Českokrumlovsku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Škotko

Křemže

Jan Šturma, 82 let, Třísov

Marie Motejlová, 78 let, Pasíčka u Křemže

Ing. Josef Zikeš, 88 let, Vrábče

Kaplice

Eva Weisfeitová, 63 let, Velešín

Jan Dekret, 66 let, Kaplice

František Valeš, ned. 76 let, Malonty