Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Kaplice

Miroslav Ločárek, 74 let, Bujanov

František Valeš, ned. 76 let, Malonty

Marie Brabcová, 85 let, Kaplice

Břetislav Včelařík, ned. 75 let, Suchdol u Bujanova

Křemže

Josef Zikeš, 88 let, Vrábče

Ave Fenix, České Budějovice

Libuše Jarošová (rozená Dominová), 81 let, Křemže