Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Český Krumlov:

Bohuslav Valeš, 87 let, Chvalšiny

Josef Plojhar, ned. 80 let, Český Krumlov

Miroslava Čerkl, 82 let, Horní Planá

Eva Bláhová, ned 75 let, Větřní

Kaplice:

Ivan Grambal, 77 let, Benešov nad Černou

Alena Pavlíčková, 63 let, Kaplice

Křemže:

Růžena Hanzalová 98 let, Chlumeček