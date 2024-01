Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov:

Josef Veselý, 78 let, Větřní

Igor Daduč, 76 let, Skláře

Jiří Mazanec, 65 let, Český Krumlov

Marie Jelínková, 66 let, Čertyně

Pohřební služba Kaplice:

Marie Toncarová, 50 let, Kaplice