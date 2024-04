Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov:

Dagmar Štarmanová, ned. 69 let, Jaroměř

Stanislava Jandová, 66 let, Český Krumlov

Zachránci srnčat hledají piloty dronu. I bez dronu a licence, všechny zaškolí

Pohřební služba Kaplice:Libuše Rezková, ned. 76 let, Benešov nad ČernouMarie Šimková, ned. 90 let, Kaplice

Pohřební služba Křemže:

Zdeněk Soukup, 78 let, Holubov

Anna Červenková, ned. 69 let, Holubov

Jiří Klement, 64 let, České Budějovice

Věra Marková, 88 let, Loučej

František Jungwirth, ned. 84 let, Nová Ves

Poslední rozloučení na Českokrumlovsku. Kdo nás opustil v uplynulých dnech