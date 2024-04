Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení na Krumlovsku. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Pohřební služba Český Krumlov:

Věra Vávrová, 65 let, Přídolí

Poslední rozloučení z předešlého týdne

Pohřební služba Český Krumlov:

Dagmar Štarmanová, ned. 69 let, Jaroměř

Stanislava Jandová, 66 let, Český Krumlov

Pohřební služba Kaplice:

Libuše Rezková, ned. 76 let, Benešov nad Černou

Marie Šimková, ned. 90 let, Kaplice

Pohřební služba Křemže:

Zdeněk Soukup, 78 let, Holubov

Anna Červenková, ned. 69 let, Holubov

Jiří Klement, 64 let, České Budějovice

Věra Marková, 88 let, Loučej

František Jungwirth, ned. 84 let, Nová Ves